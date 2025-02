Krank Berlin, une série médicale allemande, est disponible dès aujourd’hui sur Apple TV+. Et comme souvent pour ce type de série, les services d’urgence, :forcément débordés seront au cœur de l’intrigue « Gérer un service d’urgence chaotique dans l’hôpital le plus difficile et le plus fréquenté de Berlin n’est pas une mince affaire pour la jeune Dre Parker, qui cherche à prendre un nouveau départ dans la capitale après l’implosion de sa vie privée à Munich. Lorsqu’elle tente de mettre en œuvre les réformes nécessaires, Parker se heurte à la résistance du personnel hospitalier, sous-payé, mal équipé et en proie à une fatigue chronique, qui ne survit que grâce à une indispensable dose d’humour noir. Mais face à un système de santé de plus en plus impitoyable, l’équipe meurtrie doit mettre de côté ses différences et se serrer les coudes pour sauver des vies. »

La série est réalisée par le tandem Alex Schaad et Fabian Möhrke, et dispose d’un casting d’acteurs encore peu connus, soit Haley Louise Jones, Slavko Popadić, Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Samirah Breuer, Bernhard Schütz, Peter Lohmeyer et Benjamin Radjaipour. Les deux premiers épisodes de Krank sont disponibles sur Apple TV+ et les épisodes suivants seront diffusés chaque mercredi.