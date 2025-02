Apple a mis en ligne la première publicité pour l’iPhone 16e. Cela arrive le même jour où le smartphone est désormais disponible à l’achat aussi bien chez Apple que chez les revendeurs.

La publicité montre un danseur-des-vents qui tient un iPhone 16e et se met à bouger. Apple met ici en avant l’avant du smartphone et l’arrière, le tout avec la musique Talk de Selena Gomez et Benny Blanco. Étonnamment, il y a plus de plans sur le danseur-des-vents que sur le téléphone.

L’iPhone 16e dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces, de l’encoche et du support de Face ID. C’est ainsi l’occasion de dire au revoir à l’écran LCD, au bouton Home, à Touch ID ou encore aux grosses bordures noires en haut et en bas que l’on retrouvait sur son prédécesseur, à savoir l’iPhone SE 3. Le téléphone dispose par ailleurs de la puce A18, de 8 Go de RAM, du support d’Apple Intelligence, d’un port USB-C et de C1, le premier modem 5G d’Apple. Il y a également un capteur photo à l’arrière de 48 mégapixels qui se veut aussi un téléobjectif 2x.

Achat pour l’iPhone 16e

L’achat de l’iPhone 16e est possible sur l’Apple Store en ligne, ainsi que chez les revendeurs. Voici les liens :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :