Ce n’est clairement pas l’update la plus spectaculaire du moment, mais cela montre tout de même une prise en compte de plus en plus poussée des fonctionnalités d’iOS par les géants de la tech chinoise. On apprenait il y a peu qu’Apple s’était associé avec Alibaba pour apporter des fonctionnalités d’IA aux iPhone distribués en Chine, une collaboration qui porte déjà des (petits) fruits puisque la version iOS du client Alipay (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) gère désormais le mode sombre dynamique des icônes d’app (fonction apparue avec iOS 18).

A gauche, l’app Aplipay avant la mise à jour, à droite l’icône s’affiche en mode sombre après la mise à jour

Pour le dire plus simplement, le mode sombre de l’icône s’ajuste automatiquement dès que l’interface générale d’iOS passe en mode sombre. Le site d’information ITNews publie deux images qui montrent bien la différence d’affichage. La version 10/7.6 de l’app propose aussi la fonctionnalité « Tap », qui permet d’accéder au terminal de paiement dès le déverrouillage de l’iPhone, « pour une expérience de paiement sans effort ». Espérons que les efforts des développeurs se poursuivent, l’avis général des utilisateurs l’app Alipay étant pour l’instant assez mitigé (3,6 étoiles sur 5 dans l’App Store, ce n’est pas énorme…).