C’est un cap de franchi, et certains diront qu’il était plus que temps : hormis les appareils reconditionnés proposés sur le site Apple, il n’y a plus aucun iPhone ou iPad à la vente avec moins de 128 Go de capacité de stockage ! Le remplacement de l’iPhone SE par l’iPhone 16e et l’annonce de l’iPad 11 ont mis un terme aux derniers modèles disposant de 64 Go de stockage (iPad 10 et iPhone SE donc….). Cette évolution technique n’était clairement pas du luxe étant donné le poids des données « média » et de nombre d’applications mobiles. Apple ici ne fait que rejoindre une standard de fait, la quasi totalité de ses concurrents proposant déjà des appareils dotés d’un SSD de 128 Go en standard, voire souvent de 256 Go.

On rappellera que le premier iPhone à proposer 64 Go de stockage était l’iPhone X, en 2017 donc ! Apple a donc vraiment le chic pour faire durer plus que de raisons des minimas technologiques totalement dépassés… à l’instar de la capacité en RAM des Mac, qui a longtemps été bloquée à 4 puis à 8 Go, la firme de Cupertino justifiant ces choix technologiques par une meilleure intégration entre le matériel et le logiciel. Tous les modèles de Mac disposent aujourd’hui de 16 Go de RAM.