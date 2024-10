Apple a confirmé qu’il y aura plusieurs annonces la semaine prochaine et a teasé que ce sera en lien avec les Mac M4. Mais à quoi s’attendre exactement ? C’est l’occasion de faire le point.

Ce qu’Apple devrait annoncer

Si l’on en croit les rumeurs, Apple annoncera un nouveau MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Le modèle de base aura la puce M4 et devrait embarquer 16 Go de RAM par défaut. C’est une bonne nouvelle pour le coup, puisqu’Apple a habitué ses utilisateurs à 8 Go, et ce encore aujourd’hui. On devrait également avoir trois ports Thunderbolt 4. Le design ne changerait pas par contre.

Concernant la puce M4, le modèle de base aurait 10 cœurs pour le processeur (CPU) et 10 cœurs pour le processeur graphique (GPU), contre 10 et 8 cœurs respectivement sur la puce M3. De plus, Apple proposera aussi les puces M4 Pro et M4 Max pour ceux qui ont besoin de puissance.

Une autre annonce sera le nouvel iMac. Là encore, on retrouvera la puce M4 et le design général ne devrait pas changer.

Vient ensuite la troisième annonce : le nouveau Mac mini. Et pour le coup, cela devrait être la mise à niveau la plus intéressante du lot. La raison est qu’Apple va changer le design du Mac mini M4. Il sera plus compact et devrait plus ou moins avoir une apparence similaire à l’Apple TV. Aussi, l’ordinateur n’aura que des ports USB-C.

Ça ne s’arrête pas là, avec Apple qui devrait annoncer de nouveaux accessoires. Il faut s’attendre à de nouveaux Magic Keyboard (clavier), Magic Trackpad et Magic Mouse (souris). Pour le coup, les rumeurs suggèrent qu’Apple remplacera le port Lightning par l’USB-C… et c’est tout.

Enfin, Apple proposera au téléchargement la version finale d’iOS 18.1 sur iPhone et d’iPadOS 18.1 sur iPad. La grosse nouveauté de cette version est le support d’Apple Intelligence. Mais l’IA ne sera pas disponible dans les pays de l’Union européenne. La mise à jour sera donc moins notable pour nous. Il y aura par ailleurs macOS 15.1, watchOS 11.1, tvOS 18.1 et visionOS 2.1.

Ce qui ne sera pas annoncé

Viennent maintenant les produits qu’Apple ne devrait pas annoncer la semaine prochaine. En premier, on retrouve le MacBook Air M4. On a récemment appris que le lancement devrait avoir lieu au début de 2025.

Il y a aussi le cas du Mac Studio M4. Apple avait initialement prévu de le lancer au début de 2025, aux côtés du MacBook Air. Mais le fabricant a finalement décidé de reporter la sortie au deuxième trimestre de 2025.

Le nouveau Mac Pro est également dans les cartons. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Côté téléphone, l’iPhone SE 4 ne verra le jour qu’au début de 2025 selon les fuites. Ce modèle reprendra le design de l’iPhone 14, ce qui implique un écran OLED de 6,1 pouces, des bordures fines autour de l’écran et Face ID. Il y aura également un port USB-C, un capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière, 8 Go de RAM et la puce A17 Pro ou A18 pour le support d’Apple Intelligence.

Pour les tablettes, il y a l’iPad 11 qui verra le jour, mais pas avant 2025. Il n’y a pas une date plus précise.

Enfin, Apple ne devrait pas annoncer les AirPods Pro 3 au cours de la semaine prochaine. Les nouveaux écouteurs, qui auront un nouveau design et une puce plus rapide, sont attendus pour 2025.