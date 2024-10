Apple annonce que la semaine prochaine sera l’occasion d’avoir de nouveaux Mac. Il n’y aura donc pas une keynote, mais le constructeur tease les Mac avec la puce M4.

Les Mac M4 pour la semaine prochaine

C’est Greg Joswiak, le vice-président du marketing mondial chez Apple, qui a teasé la présentation imminente des Mac M4. « Notez bien vos calendriers ! Une semaine d’annonces passionnantes nous attend, à partir de lundi matin. Restez à l’écoute… », a-t-il indiqué dans un message sur X (ex-Twitter) qui s’accompagne d’une courte vidéo. Il en a profité pour faire un jeu de mots en utilisant « Mac your calendars » au lieu de « Mark your calendars », tout en mettant un emoji faisant un d’œil.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Au vu de la formulation, l’annonce des Mac M4 se fera par le biais de communiqués de presse. Et comme Greg Joswiak parle d’une « semaine d’annonces », on peut imaginer qu’il y aura un Mac annoncé par jour et non tout d’un coup.

Les rumeurs ont déjà indiqué qu’Apple annonce trois modèles de Mac M4 : il y aura l’iMac, le MacBook Pro et le Mac mini. Les deux premiers ne devraient pas changer d’apparence, Apple va se charger de mettre la puce M4 pour toujours plus de puissance. En revanche, le Mac mini est attendu pour changer de design, notamment avec un format plus compact qui rappellerait l’Apple TV. Ce modèle n’aurait également que des ports USB-C.

Autre élément à prendre en compte : tous les Mac M4 auraient 16 Go de RAM par défaut. Apple arrêterait donc de proposer 8 Go. « Il était temps » diront certains.