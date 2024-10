Apple n’a toujours pas officialisé les Mac M4, mais la société a convié des médias et des YouTubeurs à des rendez-vous le 30 octobre à Los Angeles, selon Mark Gurman de Bloomberg.

« Apple invite les médias/créateurs à différentes heures de rendez-vous tout au long de la journée du 30 octobre dans ma ville de Los Angeles – il ne semble pas qu’ils réunissent un groupe pour regarder une vidéo de présentation. Donc l’annonce se fera uniquement en ligne (vidéo et communiqués de presse), comme je l’ai indiqué », écrit le journaliste. Il ajoute séparément que « les nouveaux Macs doivent bien sûr être annoncés d’ici là ».

Dans un autre message, Gurman dit que la semaine prochaine sera chargée pour Apple avec notamment le lancement des Mac M4, Apple Intelligence (avec iOS 18.1 et macOS 15.1) et l’annonce des résultats financiers trimestriels.

Un doute existe actuellement sur une éventuelle keynote pour annoncer les nouveaux Mac. Il semble acquis qu’il n’y aura pas un grand rendez-vous comme c’est le cas pour les iPhone où les médias sont conviés à l’Apple Park pour suivre la keynote sur un grand écran, avant de prendre en main les nouveaux smartphones. Mais Apple va-t-il organiser une keynote 100% en ligne ? Ou les Mac M4 seront-ils annoncés avec un simple communiqué de presse ?

Si l’on en croit les fuites, Apple annoncera trois Mac M4 : l’iMac, le MacBook Pro et le Mac mini. Les deux premiers garderont leur design existant, là où le design va évoluer pour le troisième, au point d’être plus compact. De plus, nous devrions avoir de nouveaux Magic Mouse, Magic Keyboard et Magic Trackpad avec un port USB-C.