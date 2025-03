Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Shazam sur iPhone et iPad avec une meilleure synchronisation des musiques entre Apple Music et Spotify.

Voici ce qu’indique Apple pour sa mise à jour de Shazam sur l’App Store :

Nous avons encore amélioré la synchronisation de vos morceaux avec Apple Music et Spotify ! Shazam inclut désormais les morceaux identifiés précédemment via la Reconnaissance musicale dans le Centre de contrôle, Siri et les Raccourcis dans votre playlist « Mes titres Shazam » dans Apple Music ou Spotify. Désactivez, puis réactivez simplement « Synchroniser vos morceaux » depuis les réglages Shazam pour resynchroniser tout votre historique sur l’app Shazam. Vous aurez peut-être besoin de rouvrir Spotify pour voir la playlist actualisée.

Pensez à sécuriser votre historique Shazam en le synchronisant entre vos appareils. Pour ce faire, activez la synchronisation iCloud dans les réglages Shazam.