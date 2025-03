Beats, qui appartient à Apple, s’est associé avec la designer new-yorkaise Sandy Liang pour lancer une édition limitée du casque Beats Solo 4.

Inspiré par le style personnel de Sandy Liang, le casque arbore un motif de ruban rose dessiné à la main par la créatrice, qui s’étend sur l’arceau, avec des logos « b » assortis, le tout sur un fond métallique argenté. L’emballage personnalisé intègre un ruban en 3D sculpté en rose, également issu des croquis de la designer, ainsi que des logos imprimés avec une encre argentée métallique.

Sandy Liang déclare :

J’ai toujours été fascinée par la manière dont la nostalgie et la modernité peuvent coexister et collaborer avec Beats m’a semblé être l’occasion idéale de donner vie à cette idée. Beats est une icône culturelle et je voulais que cette collaboration soit personnelle – un équilibre entre fonctionnalité et jeu. Mon objectif était d’en faire plus qu’un simple casque, mais un accessoire qui ramène de la joie.

Pour le lancement du casque, Beats et Sandy Liang ont collaboré avec la photographe Pia Riverola et le mannequin Amelia Gray pour une campagne au style mélancolique. L’histoire met en scène une héroïne trouvant refuge dans sa chambre d’hôtel, loin du tumulte de la ville.

En célébration de cette collaboration, Sandy Liang participera à une conversation avec Jeannie Sui Wonders à l’Apple Store de SoHo à New York le 6 mars. Cet échange, organisé dans le cadre du programme Today at Apple, portera sur le lien entre musique et mode.

Outre le design du Beats Solo 4, le casque à proprement parler est identique à celui disponible dans les autres coloris. L’édition limitée est disponible dès maintenant aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon au prix de 199,99 dollars. Les autres pays n’y ont pas le droit.