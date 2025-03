Soyons sincères : ce n’est pas aujourd’hui qu’Apple Arcade suscitera l’enthousiasme des joueurs. Pour autant, il ne faudrait pas bouder l’arrivée de deux nouveaux titres dans le service. Les sorties du jour (ou plutôt du jeudi 6 mars) sont Crazy Eights: Card Games+ et Tuiles du Piano 2+, deux jeux déjà disponibles dans l’App Store mais donc ici disponibles dans des versions expurgées de toute publicité.

Crazy Eights: Card Games+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est comme son nom l’indique la version numérique du célèbre jeu de cartes : « Faites un bond dans le passé vers les bons vieux jours des jeux de cartes sur table avec le classique Crazy Eights ! Désormais avec de nouvelles règles uniques, un classement compétitif passionnant, divers modes de jeu et un tout nouveau thème rétro. Que vous soyez un débutant à la recherche de conseils utiles ou un vétéran en quête de défi, Crazy Eights est l’évasion parfaite ! Retrouvez cette excitation familière tout en découvrant un tout nouveau niveau de stratégie rapide et dynamique. »

Tuiles du Piano 2+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est un jeu de rythme à la façon d’un Guitar Hero : « Jouez au jeu de piano populaire et incontournable, Piano Tiles 2™, sur Apple Arcade et tapez pour jouer vos morceaux préférés, aux côtés de plus d’un milliard de joueurs dans le monde entier ! Ne touchez pas les tuiles blanches ! Touchez les tuiles noires en rythme avec la mélodie et assurez-vous de ne manquer aucune tuile ! Concentrez-vous pour maximiser votre score avec vos réactions rapides ! »