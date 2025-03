Le film Tetris (basé en partie sur des faits réels) a eu bien du mal à obtenir un financement avant qu’Apple TV+ n’en rachète les droits de diffusion en 2020. Le métrage, qu raconte de façon romancée les évènements épiques qui ont suivi la création du jeu culte, est sorti sur Apple TV+ en 2023, et dès sa publication sur le service une plainte en justice est venue perturber le cours des choses. Dan Ackerman, l’auteur de l’ouvrage The Tetris Effect: The Game That Hypnotized The World, accusait en effet Apple, The Tetris Company ainsi que d’autres entités d’avoir adapté son livre sans autorisation ni compensation.



Après des mois de procédure, une juge du tribunal de district des États-Unis a décidé de rejeter la plainte, estimant que le film et le livre ne présentaient pas assez de points de similarités pour que la violation de droits d’auteur soit reconnue. La juge Katherine Failla a ainsi déclaré que, « Étant donné que le livre du plaignant est une œuvre de non-fiction, les défendeurs étaient autorisés à utiliser les faits contenus dans son livre pour réaliser leur film, à condition de ne pas copier son expression unique de ces mêmes faits. »

Le livre d’Ackerman, The Tetris Effect: The Game That Hypnotized The World, a été publié en 2016. L’auteur affirme que The Tetris Company avait reçu une copie de son manuscrit avant sa publication, mais lui avait ensuite envoyé une lettre de mise en demeure et refusé de céder les droits pour tout projet basé sur son livre, y compris des adaptations cinématographiques. Malgré cette bataille juridique, Tetris est toujours disponible en streaming sur Apple TV+. Le film, écrit par Noah Pink et réalisé par Jon S. Baird, met en vedette Taron Egerton dans le rôle principal.