Après un premier benchmark pour la partie processeur (CPU) de l’Apple M3 Ultra, voici un test pour la partie graphique (GPU). Celui-ci se veut un peu plus encourageant par rapport à la puce M4 Max.

Le benchmark, réalisé avec Geekbench 6, montre que le Mac Studio avec la puce M3 Ultra et ses 80 cœurs au niveau du GPU obtient le score de 259 668 pour Metal. En comparaison, la puce M2 Ultra et ses 76 cœurs obtient 222 582, le gain avec le nouveau modèle est donc de 16 %. Et si l’on compare avec la puce M4 Max et ses 40 cœurs, le score est de 187 460. La puce M3 Ultra est 38 % plus performante ici pour ce qui est de la partie graphique.

Le gain de performances est donc un peu plus intéressant. Le nouveau Mac Studio, annoncé cette semaine par Apple, existe dans une variante avec la puce M3 Ultra et dans une variante avec la puce M4 Max. Le prix est de 4 999 euros pour le premier modèle, contre 2 499 euros pour le second.

La déception vient plus du côté du processeur. Comme nous l’avons vu ce matin, le gain de la puce M3 Ultra par rapport à la M4 Max est seulement de 8 %. C’est léger pour le coup.

Le Mac Studio M4 Max débute à 2 499 euros. La variante M3 Ultra commence à 4 999 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes, la commercialisation interviendra le 12 mars.