L’Apple Vision Pro continue de séduire le secteur pro : après le succès du lancement de son « Vision Pro Experience » l’an dernier, l’américain Lowe’s a décidé d’étendre le programme à d’autres sites. Initialement disponible dans certains magasins en Caroline du Nord, en Californie et dans le New Jersey, le détaillant en appareils, ameublement et accessoires domestiques propose désormais l’Apple Vision Pro Experience dans cinq magasins à Austin et au Texas L’application « Style Studio », conçue pour la rénovation de cuisines, permet aux clients d’explorer un environnement 3D où ils peuvent personnaliser les matériaux, les accessoires et les appareils électroménagers. Bien que l’application soit disponible sur l’App Store du Vision Pro, Lowe’s propose un accès en magasin pour ceux qui ne possèdent pas le casque.

Depuis la phase pilote, Lowe’s a ajouté des coloris tendance et des designs de cuisine populaires, ainsi qu’une fonctionnalité de « téléportation » permettant aux utilisateurs du Vision Pro de visualiser leur cuisine sous différents angles sans avoir à se déplacer. Les clients peuvent réserver une consultation gratuite de 45 minutes avec un employé de Lowe’s pour créer un design de cuisine parmi plus de 80 milliards de combinaisons possibles. Les conceptions finalisées peuvent être enregistrées et partagées par e-mail, message texte ou AirDrop, et tous les matériaux sélectionnés sont disponibles à l’achat chez Lowe’s. Le Vision Pro Experience sera accessible au Texas pendant environ trois mois à partir du 15 mars.