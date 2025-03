Si l’on en croit Counterpoint, les expéditions mondiales de montres connectées ont connu une baisse inédite de 7 % en 2024 par rapport à l’année précédente. Counterpoint attribue principalement ce déclin à la forte baisse des ventes d’Apple Watch, mais aussi au segment des montres connectées les plus bas de gamme, qui a lui aussi piqué du nez, notamment en Inde. Des cycles de remplacement plus longs, un manque global d’innovation et des expériences utilisateur jugées décevantes sont autant de facteurs qui auraient aussi contribué à cette baisse globale des ventes. Malgré ce gros coup de mou, Apple conserve sa position de leader mondial avec une part de marché de 22% en 2024, contre 25% en 2023 (-19%). Samsung a de son côté a enregistré une croissance de 3 % grâce à ses modèles Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch FE et les ventes de Xiaomi ont littéralement explosé l’an dernier (+135%), ce qui permet au fabricant de passer de 3 à 8% de parts de marché. On note aussi l’entrée notable dans ce classement du fabricant chinois imoo, spécialisé dans les montres connectées à destination des enfants.

La menace pour Apple est désormais essentiellement celle de Huawei (+35%), qui franchit allègrement la barre des 10% de Pdm pour culminer à 13% de Pdm. Le déclin d’Apple a été particulièrement marqué en Amérique du Nord, où l’absence d’un modèle Ultra 3 et les mises à niveau limitées de la série S10 ont incité les consommateurs à reporter leurs achats. De plus, les litiges en matière de brevets ont freiné les expéditions de l’Apple Watch au premier semestre, sans parler du vieillissement de la gamme SE.