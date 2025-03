Selon toute vraisemblance, l’iPhone 17 Air remplacera l’iPhone 17 Plus dans la prochaine gamme d’iPhone. Annoncé comme étant l’iPhone « ultra fin » par excellence, l’iPhone 17 Air devrait ne pas dépasser les 6 mm d’épaisseur sur sa tranche. L’analyste Jeff Pu table sur 6 mm, mais Ming-Chi Kuo, généralement bien mieux renseigné, annonce de son côté que ce modèle affichera 5,5 mm d’épaisseur.

Le leaker chinois Ice Universe semble d’accord avec cette dernière prévision, et précise même qu’il faudra ajouter 4 mm supplémentaire au niveau du bloc photo, ce qui signifie que l’iPhone 17 Air fera 9,5 mm d’épaisseur à son point le plus épais (le bloc photo). Pour rappel, ce bloc photo devrait disposer d’un unique capteur, d’un microphone et d’un flash LED, ce qui n’est pas énorme à vrai dire pour un bloc de 4 mm d’épaisseur étalé sur la longueur.

A noter que le leaker Ice Universe avait déjà révélé les dimensions exactes (au millimètre près) des iPhone 16 Pro et iPhone 15 Pro Max. Dit autrement, les informations du leaker sur les dimensions de l’iPhone 17 Air ont toutes les chances d’être justes.