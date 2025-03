Apple TV+ et Warner Bros proposent aujourd’hui la nouvelle bande-annonce du film F1 qui se concentre sur la Formule 1 et comprend Brad Pitt au casting. Il est accompagné par Damson Idris, Javier Bardem et Kerry Condon. Le précédent trailer avait été diffusé en juillet.

Nouvelle bande-annonce pour le film F1

Sonny Hayes (Brad Pitt), surnommé « le plus grand qui n’ait jamais existé », était le phénomène le plus prometteur de la Formule 1 dans les années 1990, jusqu’à ce qu’un accident sur la piste mette presque fin à sa carrière. 30 ans plus tard, il est un coureur nomade lorsqu’il est approché par son ancien coéquipier Ruben Cervantes (Javier Bardem), propriétaire d’une équipe de Formule 1 en difficulté et au bord de l’effondrement. Ruben convainc Sonny de revenir en Formule 1 pour tenter une dernière fois de sauver l’équipe et de devenir le meilleur au monde. Il pilotera aux côtés de Joshua Pearce (Damson Idris), la nouvelle recrue de l’équipe qui entend bien imposer son propre rythme. Mais alors que les moteurs rugissent, le passé de Sonny le rattrape et il découvre qu’en Formule 1, votre coéquipier est votre plus féroce concurrent — et que le chemin de la rédemption n’est pas un chemin que l’on peut parcourir seul.

Joseph Kosinski est le réalisateur de ce film. C’est lui qui a réalisé Top Gun : Maverick avec Tom Cruise. Beaucoup de personnes espèrent que le film F1 avec Brad Pitt proposera des plans intéressants comme ce fut le cas avec les avions de chasse dans Top Gun.

Le tournage du film F1 a eu lieu lors d’événements réels de Formule 1, comme le Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière, les 24 Heures de Daytona en janvier et bien d’autres encore. Brad Pitt est un producteur sur le film, en plus d’être l’acteur principal. Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton est également un producteur et il a participé à plusieurs aspects du film, dont l’écriture du scénario.

Le film F1 sortira au cinéma le 25 juin prochain en France. Il arrivera plus tard en streaming sur Apple TV+. Son budget est d’environ 300 millions de dollars. C’est donc l’un des films les plus chers de l’histoire du cinéma.