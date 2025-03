Après un court teaser, Apple vient de lâcher sur sa chaine YouTube la vidéo « Someday », un court-métrage de plus de 5 minutes réalisé par Spike Jonze (Dans la peau de John Malkovich, Her). Comme on s’en doute, ce court métrage est aussi un spot (de luxe) pour les AirPods 4 et leur fonction AAC (réduction/annulation active du bruit environnant). Outre le pedigree prestigieux du réalisateur, Someday a pour vedette l’acteur Pedro Pascal, que le grand public connait principalement grâce aux séries Game of thrones, Narcos ou bien encore The Mandalorian. L’acteur sera aussi de retour le mois prochain dans la saison 2 de la série HBO The Last of Us, dans le rôle Joël.



Le niveau de réalisation du spot est tel (superbe mise en scène) que la frontière entre un vrai court et un « simple » long spot de pub est largement brouillée. Tout au plus peut-on regretter que Pedro Pascal ne soit pas franchement à l’aise lors de la séquence chorégraphiée. Gageons en tout cas que ce Someday se retrouvera couronné dans les prochains festivals de pubs (comme celui de Cannes Lion).