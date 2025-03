Pour comprendre l’ampleur du renversement de situation en cours, il faut revenir au début des années 2000, lorsque le Mac était bien en deçà des 5% de parts de marché, y compris aux États-Unis. A cette époque désormais lointaine, il se vendait entre 3 et 4 ordinateurs du texan Dell pour un seul Mac, et cet écart était encore plus monumental avec HP, le leader du secteur. Plus de vingt ans en avant, et c’est un nouveau monde que l’on observe : les derniers chiffres de Canalys sur le marché du PC aux États-Unis montrent une percée fulgurante des ventes de Mac sur le quatrième trimestre 2024. Il s’est ainsi écoulé un peu plus de 3 millions de Mac au Q4 sur le seul territoire américain, soit une progression des ventes de 25,9% qui permet à Apple de dépasser Lenovo (+11,8%) et surtout d’atteindre la part de marché record de 17,1% de Pdm (contre 14,4% sur le Q4 2023).

En vendant 600 000 Mac de plus que lors du Q4 2023, Apple se place désormais sur le podium des plus gros vendeurs d’ordinateurs aux États-Unis. L’autre constat, qui rejoint le petit rappel historique ci-dessus, c’est qu’Apple n’a jamais été aussi proche de rejoindre Dell sur le marché américain, chose encore impensable il y a 3-4 ans : un peu plus de 8 points de parts de marché séparaient encore Apple de Dell sur le Q4 2023, mais désormais, l’écart n’est même plus de 4 points, si bien qu’il ne semble plus inenvisageable que les ventes de Mac puissent dépasser celles de Dell (aux USA bien sûr) dans un avenir plus ou moins proche. Stupéfiant !

On pourra dire qu’Apple profite ici de la bonne passe du marché américain du PC (+5,7% annuellement), mais le fait est que les ventes de Mac ont « superformé » sur la période, un engouement qui place désormais Apple dans la roue des leaders historiques que sont Dell et HP (Lenovo était aussi un de ces leaders, mais la roue a tourné). Il se vend aujourd’hui 1,5 ordinateur HP pour 1 Mac aux États-Unis, alors que le ratio était de 1 Mac pour 6 HP au début des années 2000. « Vavavoum ! » L’avenir sera t-il aussi rose pour le Mac en 2025 ? Canalys prévoit une croissance modeste du marché PC aux États-Unis, de 2% à peine.