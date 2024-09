A force de fixer des tarifs à la hausse, Apple est peut-être en train d’épuiser l’un de ses marchés les plus prometteurs, celui de l’ordinateur personnel. Si l’on en croit Canalys, les ventes de Mac ont en effet stagné sur le second trimestre, Apple ayant écoulé près de 2,3 millions de Mac (pour une croissance de 0,5%). HP fait mieux (5 millions de PC vendus et une croissance de 3,7%), Dell fait moins bien (4,5 millions de ventes et -5,8%) et Lenovo cartonne (3,2 millions de ventes pour une croissance de 7,7%). Même Acer a « superformé » sur le trimestre (+19,8%), ce qui tend à démontrer que la stagnation du Mac n’est pas dû en tout cas à des facteurs macroéconomiques.

Le renouveau de la gamme suffira-t-il à redonner des couleurs au Mac ? Il se murmure en effet que d’ici quelques semaines Apple tiendra une conférence pour présenter ses nouvelles gammes, soit MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme doté de la puce M4, de nouveaux MacBook Pro haut de gamme de 14 et 16 pouces, chacun doté de deux options de puce M4 (Max et Pro), un iMac avec la puce M4 et un Mac mini encore plus compact avec des variantes de puces M4 et M4 Pro.