On a bien failli louper l’info : Apple TV+ a annoncé il y a deux jours Big Time, un nouveau podcast Apple Original qui sera lancé sur la plateforme le 24 mars 2025. Animée par le légendaire acteur et cinéaste Steve Buscemi (Boardwalk Empire, Miracle Workers), cette série de 14 épisodes portera sur des des affaires criminelles véritables particulièrement originales (enlèvements fictifs, cambriolages sophistiqués, voire… des vols de requins). « Big Time » est produit par Piece of Work Entertainment de Lee Eisenberg et Campside Media, en collaboration avec Olive Productions, la société de Buscemi et Wren Arthur.

« Big Time » n’est pas qu’un podcast sur le crime — c’est un véritable carnaval du chaos, et j’ai hâte que les auditeurs s’y plongent. » déclare Buscemi, visiblement emballé par ce projet de Podcast. A noter que les abonnés Apple TV+ pourront connecter leur abonnement à Apple Podcasts afin d’accéder aux deux premiers épisodes dès le 24 mars (via apple.co/BigTimePod). Les utilisateur non-abonnés auront accès au premier épisode à partir du 24 mars, puis à un nouvel épisode hebdomadaire jusqu’au finale du 16 juin. A noter que « Big Time » est la troisième collaboration du genre entre Apple TV+ et Campside Media après les podcasts « Hooked » et « Run, Bambi, Run ».