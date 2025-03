Siri a une très mauvaise réputation et cela ne s’arrange pas aujourd’hui concernant une simple question : quel mois sommes-nous ? Selon la langue, l’assistant ne sait tout simplement pas répondre.

En anglais par exemple, Siri répond « Désolé, je ne comprends pas » à la question de savoir quel mois sommes-nous, comme l’ont constaté de nombreux utilisateurs sur Reddit. C’est plus que surprenant pour le coup étant donné que l’assistant vocal d’Apple a accès au calendrier. Il s’agit d’une question très simple, et pourtant il n’y a pas de réponse.

“Siri, what month is it?” vs. “Siri, ask ChatGPT, ‘what month is it?’” pic.twitter.com/zhcp83gIPR

— Stephan Casas (@stephancasas) March 20, 2025