Apple ne connaît pas une très bonne période en ce moment. Pour l’analyste Benedict Evans, la société est en train de vivre son moment Windows Vista. Autant dire que ce n’est pas très positif.

Windows Vista est le système d’exploitation de Microsoft qui est sorti en 2006 et qui a succédé à Windows XP. Il se trouve que Microsoft a connu beaucoup de critiques d’utilisateurs à l’époque à cause des nombreux problèmes. Lenteurs et performances parfois médiocres, exigences matérielles élevées, problèmes de compatibilité, interface utilisateur trop gadget, système de sécurité trop intrusif et plus encore. Fort heureusement, la situation s’est améliorée plus tard avec Windows 7.

Apple est dans sa période Windows Vista

Pour Benedict Evans, Apple vit actuellement ce moment où il y a plusieurs problèmes. Il cite notamment le cas de l’Apple Vision Pro et déclare :

Le Vision Pro est un concept, ou une démo, et Apple ne commercialise pas de démos. Pourquoi avoir lancé le Vision Pro ? Qu’est-ce que cela a donné ? Il n’a pas été vendu en volume significatif parce qu’il ne pouvait pas l’être, et il n’a pas suscité beaucoup d’activité de la part des développeurs parce que personne ne l’a acheté. Beaucoup de gens, même chez Apple, sont perplexes.

L’analyste évoque aussi le cas du nouveau Siri qui doit être plus intéressant en s’appuyant sur Apple Intelligence. Apple a dévoilé une démo à la WWDC 2024, mais c’était en réalité une simple vidéo et non un produit fonctionnel. Il y a tellement eu de problèmes dans le développement que la société a décidé de reporter son nouveau Siri boosté à l’IA à 2026.

Benedict Evans estime que ce report de Siri est à l’image de la situation avec l’Apple Vision Pro :