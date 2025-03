Les amateurs de La Chronique des Bridgerton seront ravis d’apprendre The Buccaneers est de retour ! Le premier trailer (ou plutôt teaser) de la saison 2 de la série pour ado montre les jeunes protagonistes de cette série bien dans l’air du temps. On retrouvera donc au casting Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag et Imogen Waterhouse. Adaptation du roman éponyme de la romancière américaine Edith Wharton (publié publié à titre posthume en 1938), The Buccaneers raconte la vie mouvementée de jeunes et riches américaines dans les années 1870, envoyées en Angleterre pour trouver un mari.



A noter que pour cette saison 2, l’actrice Leighton Meester, qui interprète Blair Waldorf dans la série Gossip Girl, a rejoint la distribution dans le rôle de Nell. Le pitch : « L’Angleterre est désormais le foyer des boucanières qui son d’ailleurs presque devenues maîtresses des lieux. Nan est la duchesse de Tintagel, la femme la plus influente du pays. Conchita est Lady Brightlingsea, héroïne d’une vague de jeunes héritières américaines. Et Jinny fait la une des journaux, parce qu’elle s’est enfuie alors qu’elle est enceinte. Elles ont toutes grandi malgré elles et doivent désormais se battre pour être entendues, jonglant entre romance, luxure, jalousie, la vie et la mort… des thèmes chers aux femmes de tout âge et de toute époque. Si la première saison nous offrait un avant-goût de l’Angleterre, cette nouvelle saison offrira un véritable festin. »

La saison 2 de The Buccaneers fera ses débuts sur Apple TV+ le 18 juin prochain.