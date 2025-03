Sans surprise, Apple TV+ annonce renouveler sa série Severance qui aura donc le droit à une saison 3. Cela intervient le jour où le dernier épisode de la saison 2 est diffusé sur la plateforme de streaming.

Il y a bien une saison 3 pour Severance

Dans un communiqué, Apple dit que la saison 1 a établi un record en étant la série la plus regardée sur Apple TV+. Dans la série, Mark Scout (Adam) dirige une équipe de Lumon Industries, dont les employés ont subi une procédure de licenciement qui divise chirurgicalement leurs souvenirs entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience audacieuse d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d’un mystère qui l’oblige à se confronter à la véritable nature de son travail… et de lui-même.

Pour fêter l’annonce de la saison 3, Tim Cook, le patron d’Apple, a publié une vidéo sur X (ex-Twitter). C’est en réponse à un message de Ben Stiller, le producteur de la série. « Donc, certains fans demandent une saison 3 de Severance. Qu’en dites-vous, Tim Cook ? », a écrit Ben Stiller. Le patron d’Apple a répondu : « La saison 3 de Severance est disponible sur demande », en signant Tim C.

Season 3 of Severance is available upon request.

– Tim C. https://t.co/bNig41qs9t pic.twitter.com/cnctZIRDNF — Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2025

« S’occuper de Severance a été l’une des expériences créatives les plus excitantes auxquelles j’ai participé », a déclaré Ben Stiller, qui fait aussi office de réalisateur. « Bien que je n’en garde aucun souvenir, on me dit que la réalisation de la troisième saison sera tout aussi agréable, même si tout souvenir de ces événements futurs sera à jamais et irrévocablement effacé de ma mémoire ».

« Ce que Ben, Dan, Adam et les talentueux acteurs et membres de l’équipe de Severance ont porté à l’écran est d’une magie indéniable », a indiqué Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Nous sommes très fiers d’accueillir cette brillante série et nous avons hâte que les téléspectateurs découvrent ce que nous réserve la troisième saison ».

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la saison 3 de Severance. Mais Ben Stiller a promis que l’attente ne sera pas aussi que celle qu’il y a eu entre les deux premières saisons.