Le China Clean Energy Fund d’Apple, un fonds lancé initialement en 2018 avec un investissement de 300 millions de dollars provenant d’Apple et de 12 de ses fournisseurs, entre désormais dans sa deuxième phase. Pour rappel, l’objectif de ce fonds est de connecter les fabricants chinois aux sources d’énergie renouvelable, avec pour objectif final d’ajouter 550 000 mégawatt-heures d’énergie éolienne et solaire au réseau électrique chinois. La première phase, qui s’est terminée en 2024, a permis de créer plus de 1 gigawatt de projets solaires et éoliens dans 14 des principales provinces de Chine. Cette initiative fait partie de l’engagement environnemental plus large d’Apple : la firme de Cupertino vise la neutralité carbone carbone d’ici 2030, et les deux tiers de sa production en Chine est déjà alimentée par de l’énergie renouvelable.

La deuxième phase du China Clean Energy Fund, qui démarre par un investissement supplémentaire de 99 millions de dollars de la part d’Apple, est donc considérée comme un élément clé dans l’effort d’Apple pour promouvoir la durabilité dans sa chaîne d’approvisionnement et renforcer ses relations avec ses fournisseurs chinois. Les noms des fournisseurs impliqués dans cette deuxième phase n’ont pas (encore) été divulgués, mais les partenaires initiaux du fonds comprenaient des sociétés majeures de la supply chain d’Apple telles que Catcher Technology, Compal Electronics et Corning. Souvent accusée de « greenwashing » par les ONGs environnementales, les initiatives d’Apple pour réduire le bilan carbone ont toutefois été reconnues à l’échelle mondiale, et notamment par un prix de l’ONU visant à récompenser l’action climatique de la firme californienne.