Apple a opéré à un changement au niveau de la boîte du HomePod mini pour la rendre un peu plus discrète qu’auparavant. Le fabricant n’a rien annoncé publiquement, mais certaines personnes, dont Parker Ortolani, ont repéré les modifications.

Jusqu’à présent, la boîte du HomePod mini était de la même couleur que celle de l’enceinte. C’est fini, la nouvelle boîte est blanche, qu’importe le coloris de l’enceinte.

Aussi, la partie supérieure montrait justement la partie supérieure du HomePod mini avec les contrôles tactiles et les deux côtés montraient une image de l’enceinte. Mais là encore, Apple a fait une modification. La partie supérieure de la nouvelle boîte affiche désormais un logo d’Apple.

Les anciennes boîtes colorées

En soi, la nouvelle boîte reprend le design général de celle pour le HomePod grand format. Mais la raison exacte pour le HomePod mini n’est pas dévoilée publiquement.

La dernière nouveauté pour le HomePod mini, au-delà des mises à jour logicielles, remonte à juillet 2024. Apple avait annoncé un nouveau coloris : minuit. Voici comment Apple présentait son produit :

Aujourd’hui, Apple a présenté HomePod mini minuit, fabriqué avec un tissu en maille 100% recyclé. D’une hauteur de seulement 84,3 mm, le HomePod mini offre un son de grande qualité dans un design compact impressionnant. Avec un extérieur en maille sans couture et acoustiquement transparent et une surface tactile rétroéclairée qui s’illumine d’un bord à l’autre, Le HomePod mini est une enceinte intelligente étonnante qui s’intègre à n’importe quel espace. Le HomePod mini minuit est disponible à partir du mercredi 17 juillet et rejoint d’autres couleurs audacieuses, notamment le jaune, l’orange, le bleu et le blanc.