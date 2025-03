Apple a envoyé un message à quelques personnes qui ont participé au Swift Student Challenge en lien avec la WWDC 2025 afin de les informer qu’elles ont gagné. Le défi a eu lieu du 3 au 23 février.

Les participants ont eu l’opportunité de démontrer leurs capacités en développant des concepts d’applications. Apple a expliqué que le concours visait à offrir aux étudiants des compétences pratiques, utiles pour leur future carrière. Les candidats ont été jugés sur des critères tels que l’innovation, la créativité, l’impact social et l’inclusivité.

Afin de soutenir les participants, Apple a organisé une session en ligne pour fournir des informations supplémentaires. Les étudiants et enseignants ont pu découvrir les secrets des grandes applications avec un ingénieur Apple, écouter les conseils d’un ancien lauréat du concours et trouver l’inspiration pour leurs projets. De plus, les tutoriels « Développer en Swift » ont été mis à jour pour aider les étudiants à maîtriser les bases de la programmation.

I really can't believe it… I'm a Swift Student Challenge winner!! This was my first time submitting too! Huge congratulations to all the other winners!!#SwiftStudentChallenge pic.twitter.com/Hy2WHs1bob

— Dylan (@DylanMcD8) March 27, 2025