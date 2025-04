Le hub domotique d’Apple, qui devait initialement être lancé en 2024 (selon les « fuites »), pourrait finalement être retardé jusqu’en 2026 en raison de difficultés techniques importantes si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg. Le principal problème serait lié à l’assistant vocal Siri, qui a été repensé pour être au cœur des principales fonctionnalités de l’appareil. Le retard annoncé du Siri dopé à l’IA (programmé à 2026) semble donc aussi avoir un impact sur le lancement de certains produits. Bien qu’Apple ait initialement prévu de lancer son nouveau produit cet automne et quasi en même temps que l’iPhone 17, ce calendrier aurait apparemment été abandonné. Le dispositif domotique, dont le nom de code interne est J490, serait donc toujours en phase de test au siège d’Apple et dans les foyers de certains employés.

Malgré ce nouveau retard, le hub intelligent est globalement perçu comme une étape importante dans les ambitions d’Apple sur le marché de la maison connectée. Gurman compare déjà ce futur produit au Google Nest Hub et note que le hub d’Apple ne génèrera probablement pas beaucoup de revenus au départ… tout en ouvrant la voie à des appareils plus avancés (comme le Vision Pro en somme). Pour rappel, et selon les différentes fuites qui ont essaimé sur le projet, le hub domotique d’Apple pourrait disposer d’un bras robotisé, de capteurs avancés et bien sûr d’une IA avancée via Siri.