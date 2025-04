Les nouveaux droits de douane de Donald Trump, qui sont en fait une véritable déclaration de guerre commerciale au monde entier, ont heurté de plein fouet la valorisation boursière d’Apple, la firme de Cupertino étant bien sûr énormément dépendante d’une supply chain située dans les pays les plus durement touchés par les tarifs. L’action AAPL s’est effondrée sur les trois derniers jours, et les analystes ne cachent plus désormais leur pessimisme, au point de revoir eux aussi leurs objectifs de cours à moyen et long terme. Ainsi, Wedbush a revu à la baisse son objectif de cours AAPL, passant ce dernier de 325 à 250 dollars en raison de préoccupations majeures liées à l’impact économique des nouveaux droits de douane affectant la production d’Apple en Chine.

Qualifiant la situation d’« Armageddon économique des tarifs douaniers », Wedbush avertit qu’Apple est plus exposée que ses concurrents, 90 % des iPhone étant assemblés en Chine. De plus, le cabinet estime qu’un transfert de seulement 10 % de la production vers les États-Unis nécessiterait au moins trois ans et 30 milliards de dollars, ce qui entraînerait mécaniquement une flambée des prix et une forte pression sur les marges en raison des coûts de main-d’œuvre élevés et du manque de personnel qualifié.

Malgré ces perspectives particulièrement sombres à court et moyen terme, Wedbush conserve une vision relativement optimiste à long terme pour Apple, notamment grâce à la croissance de la division Services, cette dernière continuant de générer des revenus en hausse. Pour Wedbush, l’objectif de 250 dollars inclus d’ailleurs cette force de frappe des services (qu’est-ce que ce serait sans ça…). Wedbush précise enfin que l’objectif de cours pourrait revenir à 325 dollars si Apple obtenait une exemption ou des conditions particulières l’import de ses produits sur le sol américain.