L’Apple Vision Pro 2 serait entré en production avant son lancement supposé prévu pour la fin de l’année 2025, selon les dires d’IT Home. Le site chinois affirme que plusieurs composants clés du nouveau casque de réalité mixte, tels que les écrans, les boîtiers et la connectique, ont déjà commencé à être produits en grande quantité.

En octobre, il a été révélé que la fabrication de l’actuel Apple Vision Pro était progressivement stoppée, avec l’intention de cesser complètement la production d’ici la fin de 2024. Dès lors, il semble que la société a suffisamment de stocks pour satisfaire la demande jusqu’en 2025.

Si le développement d’un modèle avec des améliorations notables semble avoir ralenti, plusieurs indices suggèrent qu’Apple prépare une mise à jour mineure avec le Vision Pro 2. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo et Bloomberg, cette version de seconde génération serait essentiellement une évolution avec des changements limités, comme l’intégration d’un nouveau processeur, la puce M5, et peu d’autres modifications. Ce modèle réutiliserait une grande partie des composants du premier Vision Pro pour mieux gérer les stocks excédentaires.

Et si l’on en croit une indiscrétion de Bloomberg, cette mise à niveau pourrait être lancée entre l’automne 2025 et le printemps 2026, une estimation qui correspond à celle avancée par IT Home.