Le Vision Pro ne se vend pas très bien, au point qu’Apple a fortement réduit la production. Selon The Information, la société pourrait même complètement arrêter la production d’ici la fin de 2024.

Des difficultés pour l’Apple Vision Pro

La réduction de production a commencé cet été. Apple estime avoir suffisamment de stocks pour répondre à la demande de l’appareil d’ici la fin de l’année.

Le Vision Pro a fait l’objet d’une faible demande en raison d’un contenu insuffisant et de son prix élevé (à partir de 3 999 euros). Les fournisseurs ont désormais produit suffisamment de composants pour 500 000 à 600 000 casques. Certaines usines ont suspendu la production de composants dès le mois de mai en raison des faibles prévisions de vente d’Apple et les entrepôts sont toujours remplis de dizaines de milliers de pièces non livrées.

Apple a contacté Luxshare, un groupe chinois qui assemble le Vision Pro, pour l’informer qu’il pourrait être amené à réduire sa production en novembre. Luxshare produit actuellement environ 1 000 casques par jour, soit la moitié de la production maximale.

Un modèle moins cher en priorité

Qu’en est-il de l’avenir ? Apple aurait suspendu son travail sur le Vision Pro 2 pendant un an afin de se focaliser sur un casque moins cher.

D’autre part, Apple a demandé à ses fournisseurs de se préparer à fabriquer quatre millions de casques moins chers pendant toute la durée de vie du futur produit. Cela correspond à la moitié du nombre total de Vision Pro qu’Apple a demandé à ses fournisseurs de produire.

Et bien que le Vision Pro 2 soit en pause, il se pourrait qu’Apple propose une révision du modèle actuel avec simplement un processeur plus puissant pour proposer de nouvelles expériences. Le casque actuel embarque la puce M2. En comparaison, l’iPad Pro et les Mac qui s’apprêtent à sortir ont la puce M4.