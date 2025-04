USA-Chine : si l’on en croit le très respectable Reuters, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), principal fournisseur des processeurs d‘Apple et plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, pourrait faire face à une amende dépassant 1 milliard de dollars en raison d’une enquête américaine sur le contrôle des exportations. L’enquête porte sur une puce fabriquée par TSMC pour l’entreprise chinoise Sophgo, qui correspondrait à celle utilisée dans le processeur d’intelligence artificielle Ascend 910B de Huawei. Le géant asiatique étant placé sur une liste noire commerciale américaine, ce dernier a l’interdiction de recevoir des technologies intégrant des composants américains. Sachant que TSMC utilise des équipements de production contenant de la technologie américaine, ses usines à Taïwan sont elles aussi soumises à ces restrictions. L’amende potentielle pourrait atteindre le double de la valeur des transactions jugées en infraction.

Cette affaire survient à un moment délicat pour les relations entre les États-Unis et Taïwan, alors que les deux pays renégocient leurs accords commerciaux. Donald Trump vient d’imposer une taxe de 32 % sur les importations en provenance de Taïwan — à l’exception des processeurs pour le moment — mais a laissé entendre que les semi-conducteurs pourraient être dans la ligne mire de prochaines taxes douanières. Une sanction contre TSMC pourrait compliquer davantage ces négociations, d’autant plus que l’entreprise occupe une position stratégique dans l’approvisionnement mondial en puces électroniques et dans l’infrastructure technologique américaine. L’issue de cette enquête pourrait donc avoir des répercussions majeures non seulement pour TSMC, mais aussi pour l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs et les relations commerciales entre les États-Unis et l’Asie.