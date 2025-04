Si l’on en croit les données préliminaires publiées par International Data Corporation (IDC) le 8 avril, Apple a expédié 5,5 millions de Mac au premier trimestre 2025, contre 4,8 millions sur la même période en 2024. Cette croissance a permis à la firme de Cupertino d’atteindre 8,7 % de part de marché mondiale sur le marché du PC, contre 8 % un an plus tôt. Les ventes de Mac ont progressé de 6,1% sur la période, soit une croissance un peu supérieure à celle du marché dans son ensemble (+4,9%). Si Apple est sur la troisième marche du podium aux États-Unis, la firme pommée doit se contenter de la quatrième place au plan mondial, avec une part de marché près de deux fois inférieure à celle du texan Dell.

Il faut dire que les Mac affichent un solide rapport qualité prix grâce à leur puce Apple Silicon et peuvent aussi s’appuyer sur une clientèle fidèle dans le segment du haut de gamme. Les cinq premiers fabricants de PC au monde sur le Q1 2025 sont donc Lenovo (15,2 millions d’unités, 24,1 %), HP (12,8 millions, 20,2 %), Dell (9,6 millions, 15,1 %), Apple (5,5 millions d’unités) et Asus (4 millions d’unités). Evidemment, les tarif douaniers imposés par l’administration Trump risquent de fortement changer la donne pour les prochains trimestres, et probablement dans de fortes proportions.