Apple a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de son année fiscale 2023, révélant que le chiffre d’affaires pour les Mac a chuté de 34% par rapport à la même période un an plus tôt. Mais Tim Cook, le patron d’Apple, est persuadé que les Mac avec les puces M3 vont relancer les ventes.

Tim Cook a déclaré à CNBC que le Mac se compare à un quatrième trimestre record, qui a suivi une énorme perturbation de l’approvisionnement. « Le point de comparaison est donc très difficile », a-t-il indiqué. « Je pense que le Mac va connaître un trimestre nettement meilleur » pour les derniers mois de 2023. « Nous avons la puce M3, nous avons les nouveaux produits et nous n’avons pas le phénomène de comparaison d’une année sur l’autre », a ajouté le dirigeant, faisant référence à un marché très fort pour les Mac en 2022. Il pense aussi que le marché global des ordinateurs représente un vrai challenge.

L’annonce des nouveaux MacBook Pro avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max, ainsi que l’iMac M3, a eu lieu lors de la keynote Scary Fast en début de semaine. Il est d’ores et déjà possible de passer une commande, avec les premières livraisons qui auront lieu la semaine prochaine. Il faudra par contre attendre la fin novembre pour le MacBook Pro M3 Max.