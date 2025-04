De nouvelles coques pour l’iPhone 17 Pro ont fuité et viennent confirmer que le smartphone aura un gros bloc photo à l’arrière. La fuite vient du leaker Sonny Dickson.

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devraient marquer un tournant au niveau du design, avec une refonte du bloc photo arrière. Fini le traditionnel module carré, il sera remplacé par une barre horizontale et rectangulaire, qui s’étend sur toute la largeur du dos de l’appareil. Ce changement rappelle la disposition observée sur les téléphones Google Pixel.

First look at some cases for the new iPhone 17 Pro — wow, that camera hole is huge! Apple's really turning heads with this design. pic.twitter.com/IKJ4DqksCE

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 9, 2025