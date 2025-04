Luxshare, un fournisseur clé d’Apple qui est impliqué dans la production des AirPods, Apple Watch, Vision Pro et iPhone, envisage la possibilité de produire certains de ses produits aux États-Unis, en réponse aux nouveaux droits de douane imposés sur les biens exportés depuis la Chine. Cette déclaration a été faite par Wang Laichun, présidente de la société, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, dont le compte rendu a été consulté par Reuters.

Bien que les nouvelles taxes américaines aient un impact financier limité à court terme, étant donné le faible volume de biens finis que Luxshare exporte directement vers les États-Unis, l’entreprise examine toutefois sa stratégie d’investissement à l’échelle mondiale. L’objectif est de réduire les risques liés à d’éventuelles perturbations commerciales futures. Wang Laichun a précisé que l’entreprise pourrait mettre en pause certains projets d’investissement en Chine tout en évaluant la construction de nouvelles usines dans d’autres pays, y compris aux États-Unis.

Luxshare, qui possède déjà des installations de fabrication et de recherche dans plusieurs pays, dont la Chine, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et le Mexique, reste pour l’instant peu présente aux États-Unis. L’entreprise n’a pas donné de détails sur l’emplacement ou le calendrier d’une éventuelle expansion en sol américain. Toutefois, Wang Laichun a souligné que la mise en place de nouvelles lignes de production dans des pays où Luxshare est déjà implantée prendrait entre 12 et 18 mois.