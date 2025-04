Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de Murderbot, sa prochaine série de science-fiction. Elle débutera le 16 mai prochain sur le service de streaming.

Basé sur la série de livres Journal d’un AssaSynth de Martha Wells, Murderbot est un thriller/comédie de science-fiction qui raconte l’histoire d’une construction de sécurité qui se pirate elle-même et qui est horrifiée par les émotions humaines tout en étant attirée par ses clients vulnérables. Joué par Alexander Skarsgård, Murderbot doit cacher son libre arbitre et mener à bien une mission dangereuse alors que tout ce qu’il souhaite vraiment, c’est qu’on le laisse tranquille pour regarder des feuilletons futuristes et trouver sa place dans l’univers.

Outre Alexander Skarsgård, le casting comprend Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones et Tamara Podemski. La série est réalisée, écrite et produite par les frères Chris et Paul Weitz.

Murderbot disposera de 10 épisodes au total. Les deux premiers épisodes seront disponibles sur Apple TV+ le 16 mai. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. Le dernier sera diffusé le 11 juillet.

Apple TV+ ne dit rien pour l’instant concernant une éventuelle saison 2. On se doute que tout dépendra du succès de la première saison auprès du public. Si c’est un échec, alors l’histoire s’arrêtera après les 10 épisodes.