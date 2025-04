Razer vient de lancer Razer PC Remote Play (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), une nouvelle app-plateforme qui permet aux utilisateurs de diffuser leurs jeux PC directement sur des appareils mobiles tels que les iPhone et les iPad. Conçue pour garantir un gameplay fluide et des graphismes de haute fidélité, cette fonctionnalité est compatible avec l’ensemble des contrôleurs de jeu pris en charge par iOS, ainsi qu’avec les claviers, souris et trackpads compatibles iPad. De quoi redonner envie de jouer à gros jeux AAA sur mobile ? Peut-être…

Grâce à cette nouvelle plateforme de stream, les utilisateurs peuvent désormais parcourir et lancer à distance leur bibliothèque de jeux PC, configurer les contrôles, enregistrer et partager leurs sessions de jeu tout en profitant d’une optimisation automatique de la résolution et du taux de rafraîchissement (en fonction des capacités de l’appareil mobile). A noter que pour utiliser cette fonctionnalité, il faut disposer impérativement d’un appareil sous iOS 18 ou iPadOS 18 avec les applications Razer Nexus et Remote Play déjà installées, ainsi que d’un PC sous Windows 11 (ou version ultérieure) avec le Remote Play activé via Razer Cortex.