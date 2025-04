L’Apple Park accueille une nouvelle fois l’arc-en-ciel, deux mois avant la WWDC 2025. Cette structure avait été démontée, mais il avait déjà été rapporté qu’une nouvelle était en préparation. C’est maintenant chose faite.

Le mois dernier, des images satellites de Google Maps ont montré que la structure en arc-en-ciel avait disparu de l’Apple Park. Cette décision pouvait surprendre car cette structure faisait partie intégrante des vidéos de keynote d’Apple, devenant un symbole visuel pour la marque. Toutefois, des indices ont suggéré qu’elle ne disparaîtrait pas définitivement. En effet, il s’était murmuré qu’une nouvelle version était en train d’être reconstruite sous une forme plus permanente.

De nouvelles images montrent qu’elle est de retour.

The Rainbow Stage is back at #Apple Park! pic.twitter.com/3rGUOgSQzD

— Retail Archive (@RetailArchive) April 11, 2025