Apple TV+ a décidé de mettre un terme à sa série Mythic Quest après quatre saisons. La quatrième saison s’est terminée le 26 mars dernier. Mais il y a une particularité ici : un nouvel épisode va sortir avec une fin différente.

Megan Ganz, David Hornsby et Rob McElhenney, les producteurs exécutifs de la série, ont indiqué à Variety :

Les fins sont difficiles. Mais après quatre saisons incroyables, Mythic Quest touche à sa fin. Nous sommes très fiers de la série et du monde que nous avons pu construire, et nous sommes profondément reconnaissants envers tous les acteurs et les membres de l’équipe qui y ont mis tout leur cœur. À tous nos fans, merci d’avoir joué avec nous. À nos partenaires d’Apple, merci d’avoir cru en notre vision dès le début. Parce que les fins sont difficiles, avec la bénédiction d’Apple, nous avons apporté une dernière mise à jour à notre dernier épisode, afin de pouvoir dire au revoir, au lieu de nous contenter de terminer le jeu.