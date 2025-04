Netflix s’apprête à sortir iHostage, un drame policier inspiré de la prise d’otages survenue en 2022 dans un Apple Store à Amsterdam. Le film retrace les cinq heures de tension qui ont débuté lorsqu’un homme armé a pris un otage dans l’Apple Store de Leidseplein (une place au centre de la capitale néerlandaise) et exigé 230 millions de dollars en cryptomonnaie. Selon les articles de l’époque, le suspect avait tiré sur la police et affirmé être en possession d’explosifs (qui se sont révélés être inoffensifs par la suite). Tout s’est terminé lorsque l’otage est parvenu à s’enfuir : son ravisseur, en tentant de le poursuivre, a été percuté par un véhicule de police et est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital. Près de 70 personnes ont été secourues par les forces de l’ordre au tout début de la prise de d’otage, dont quatre qui s’étaient cachées dans un placard.



iHostage adopte une approche multi-perspective (plus si originale que cela), en décrivant les événements à travers le regard de l’agresseur, des otages et des forces de l’ordre. Le film est réalisé par Bobby Boermans, scénarisé par Simon de Waal, et produit par Horizon Film. iHostage sera disponible sur Netflix à partir du 18 avril.