C’est une épine en moins dans le pied d’Apple et de sa stratégie de conquête du marché grand public dans le secteur de la XR « premium ». Varjo a en effet indiqué dans les colonnes du site RoadtoVR que le casque XR haut de gamme Aero, orienté vers un grand public évidemment aisé au plan financier, n’aura sans doute pas de successeur : « Personne ne dira ‘jamais’, mais nous allons de plus en plus dans l’autre direction. » déclare ainsi Patrick Wyatt, le directeur produit de Varjo. L' »autre direction » dont parle Wyatt, c’est bien sûr le marché pro, et plus précisément celui de la simulation professionnelle (aviation, secteur médical, etc.), un secteur auquel se destine le casque XR très haut de gamme XR-4 (plus de 6000 dollars avec en sus un abonnement).

Le Varjo a été lancé sur le marché en 2021, et certaines des caractéristiques de ce casque sont très proches de celles de l’Apple Vision Pro, notamment les écrans Mini-LED à très forte densité. Avec ses lentilles asphériques, son FoV de 115% et son système de tracking à 200 HZ, l’Aero est même supérieur au Vision Pro sur certaines caractéristiques. En revanche, ce modèle de casque XR n’est pas autonome, à contrario donc du Vision Pro. Enfin, l’Aero est presque deux fois moins cher que le Vision Pro, mais sans évolution technologique à venir de la part de Varjo (sur ce segment), le Vision Pro aura dans doute tôt fait d’être une meilleure affaire.