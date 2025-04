Les développeurs du très populaire jeu de pêche Real VR Fishing viennent de lancer la version early access d’un nouveau jeu baptisé Fishing Haven et destiné à l’Apple Vision Pro. Ce titre serait en fait une version allégée de Real VR Fishing jouable uniquement sans manettes, et donc avec le suivi des mains du Vision Pro. Bien que l’application soit encore instable et remplie de bugs, cette dernière offre un aperçu prometteur du potentiel de cette technologie en réalité mixte. Les joueurs intéressés peuvent donc s’adonner à la pêche virtuelle avec leur Vision Pro tout en gardant d’autres applications ouvertes, explorer des lieux de pêche aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon, et débloquer progressivement de nouveaux sites en attrapant toujours plus de poissons (et si possible des poissons rares). Il suffit de quelques gestes pour passer facilement d’un affichage multitâche (en réalité augmentée) à une immersion totale dans le jeu.

Si en l’état actuel de son développement Fishing Haven n’est pas encore une application totalement recommandable sur Vision Pro, il n’y a pas à s’inquiéter de la suite : le studio Devs United Games a largement fait ses preuves sur Quest et PCVR (via SteamVR), Real VR Fishing bénéficiant toujours de mises à jour régulières. Ce type de jeu est en tout cas ce qui manque (terriblement) au Vision Pro pour attirer plus d’utilisateurs-joueurs.