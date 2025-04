Quelques mois à peine après son arrivée sur Mac, Prince of Persia: The Lost Crown est désormais disponible sur iOS (et Android), ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour les joueurs mobiles. Bien que le jeu complet soit payant, Ubisoft propose une version d’essai gratuite, et les joueurs qui l’achèteront avant le 5 mai bénéficieront d’un tarif promotionnel à 10 euros. Ce platformer-action est évidemment compatible avec les commandes tactiles ou une manette externe, et peut même atteindre jusqu’à 60 images par seconde sur les iPhone les plus récents. Cette version mobile inclue également des fonctionnalités exclusives permettant d’améliorer l’expérience du joueur, comme la parade automatique, l’utilisation automatique des potions de soin, ou encore le ralentissement du temps.



Sorti initialement sur PC et consoles début 2024, The Lost Crown a été globalement salué par la critique, mais n’a malheureusement pas rencontré le succès commercial escompté, ce qui n’a pas fait les affaires d’Ubisoft. L’éditeur français aurait même dissous l’équipe de développement du jeu basée à Montpellier, et redirigé ses membres vers d’autres projets. A noter que l’adaptation mobile de Prince of Persia : the Lost Crown a été confiée au studio Ubisoft Da Nang, soit la même équipe qui avait déjà porté le jeu sur Mac en décembre.