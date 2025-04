Après sa sortie sur Mac il y a quelques mois, Prince of Persia: The Lost Crown (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) s’annonce enfin sur iOS et iPadOS. Le « metroidvania » d’Ubisoft sera disponible au téléchargement le 14 avril prochain dans l’App store, mais il est déjà possible de le précommander. Prince of Persia: The Lost Crown « met en scène Sargon, un guerrier membre des Immortels, une troupe de soldats d’élite au service de la reine de Perse, qui est doué d’une grande agilité et de capacités surhumaines. Sargon part au secours du prince Ghassan de Persépolis, retenu au Mont Qaf à la suite de son enlèvement Il est accompagné au cours de son périple par d’autres combattants amis : Artaban, Vahram, Menolias et Orod. Il est armé de deux épées Qaïs et Laïla. » Voilà pour le pitch.





Mêlant des mécaniques d’un jeu d’action-aventure, de plates-formes et d’énigmes, le jeu avait bénéficié d’excellentes critiques à sa sortie, des critiques qui malheureusement n’ont pas pas suffi à générer de fortes ventes. Le lancement sur iOS permettra t-il de redonner un coup de boost à cet excellent titre ? A noter que Prince of Persia: The Lost Crown sera disponible gratuitement dans l’App Store, mais qu’après un niveau il faudra effectuer un unique achat in-app pour débloquer la totalité du jeu.