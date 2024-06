Ubisoft annonce que son jeu Prince of Persia: The Lost Crown va être disponible le 3 décembre prochain sur Mac. Il s’agira du deuxième titre de l’éditeur français à sortir sur macOS cette année, le premier étant Assassin’s Creed Shadows qui débarquera le 15 novembre.

Ubisoft fait l’annonce suivante pour l’arrivée de Prince of Persia : The Lost Crown :

Prince of Persia : The Lost Crown arrive sur Mac cet hiver, permettant à encore plus de joueurs de s’élancer dans un monde brisé par le temps. Les joueurs incarnent Sargon, le plus jeune membre d’un groupe de guerriers d’élite appelé les Immortels. Lorsque le prince Ghassan est kidnappé, Sargon et le reste des Immortels doivent le retrouver dans le mystérieux Mont Qaf. Alors que Sargon s’enfonce dans un monde rempli d’ennemis hostiles, il débloquera de nouveaux pouvoirs temporels, découvrira des secrets et maîtrisera le parkour et les combats rapides pour affronter les créatures monstrueuses du Mont Qaf et sauver le prince Ghassan.

Le jeu, qui est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC, a été très apprécié par la critique, que ce soit la presse ou les joueurs. Sur Metacritic, son score est de 86 sur 100 pour l’avis de la presse et sa note est de 8,5 sur 10 pour le public.

Prince of Persia: The Lost Crown sur Mac peut être précommandé dès maintenant sur le Mac App Store au prix de 49,99€. Le jeu pèsera 11,7 Go et nécessitera un Mac Apple Silicon (puces M1, M2, M3, M4 et leurs variantes).