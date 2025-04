Apple vient de proposer au téléchargement la mise à jour iOS 18.4.1 (build 22E252) pour iPhone et iPadOS 18.4.1 sur iPad. Cette mise à jour était attendue et elle vient notamment corriger un bug avec CarPlay.

Voici les notes de version d’Apple pour iOS 18.4.1 :

Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et corrige un problème empêchant dans de rares cas la connexion CarPlay sans fil dans certains véhicules.

Nous avions déjà évoqué le problème avec CarPlay. Plusieurs utilisateurs ayant installé iOS 18.4 avaient révélé que le système ne fonctionnait plus avec leur voiture. L’un des problèmes les plus fréquemment cités était l’absence d’affichage des informations sur l’écran de la voiture, ce qui empêche de suivre la musique ou les podcasts en cours de lecture. Un autre problème concernait la connectivité avec CarPlay, notamment en version sans fil. Plusieurs utilisateurs mentionnaient que leur iPhone se connectait et se déconnectait de manière répétée, rendant l’expérience frustrante. Un utilisateur a même signalé qu’il fallait brancher et débrancher son téléphone plusieurs fois ou redémarrer sa voiture pour réussir à connecter CarPlay.

Pour installer iOS 18.4.1, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation. Et si vous le préférez, vous pouvez télécharger le firmware depuis notre page dédiée et procéder à l’installation depuis le Finder (Mac) ou iTunes (PC).