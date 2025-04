Dans la foulée de la fin de la saison 2 de Severance, Apple s’est amusé à référencer un faux “Lumon Terminal Pro” sur son site. Si cet appareil reste fictif, un de ses éléments emblématiques deviendra bel et bien réel : le clavier utilisé par l’équipe MDR dans la série est en effet en cours de développement ! Baptisé MDR Dasher Keyboard, ce clavier mécanique est conçu par Atomic Keyboard et devrait être compatible avec les systèmes macOS, Windows et Linux. L’accessoire se connecte en USB-C et se distingue par l’absence volontaire de certaines touches standards, comme la touche Échap ou les touches fonction, un clin d’œil appuyé à l’univers fermé et oppressant de Lumon. Le pitch de MDR Dasher Keyboard : « Ce clavier est devenu un symbole fort de l’esthétique et des thèmes propres à la série. L’absence de touche Échap reflète l’impossibilité, pour les employés, d’échapper à leur situation professionnelle, tandis que les touches fonctionnelles spécifiques incarnent la nature compartimentée et contrôlée de l’étage « séparé ». Les amateurs de claviers mécaniques apprécient son design d’inspiration vintage, ses profils de touches uniques, ainsi que l’expérience de frappe tactile et satisfaisante que suggère la série. Ce clavier incarne à la fois la nostalgie de l’informatique rétro et l’esthétique dystopique propre à Severance. « Veuillez essayer d’apprécier chaque frappe de manière égale. »

Inutile sans doute de préciser que cette curiosité se destine avant tout aux fans de Severance comme aux passionnés de claviers mécaniques. Les spécificités techniques complètes et le prix final n’ont pas encore été dévoilés, bien qu’un tarif indicatif de 399 $ (barré) figure sur la page d’inscription. Si vous rêvez de taper au clavier comme un analyste de macrodata, vous pouvez déjà rejoindre la liste d’attente pour être informé du lancement.