La série déjà culte Severance suscite l’imagination des amateurs de S.F… et des bidouilleurs ! Un internaute avec le pseudo Andrew_55c a eu ainsi l’idée pour le moins originale de se fabriquer un MiniPC Lumon Technologies. Petit rappel avant d’aller plus loin : Lumon Technologies est le nom d’une entreprise imaginaire dans la série Severance produite et diffusée par Apple TV+.

L’ordinateur originel de Lumon technologies dans la série Severance

Cette société propose à ses salariés un environnement de travail à priori désincarné et dont les objectifs restent difficiles à comprendre, ce qui explique peut-être que Lumon ait mis au point une technologie de dissociation de la personnalité pour certains de ses employés. Dans les bureaux de Lumon, les salariés « dissociés » travaillent sur des ordinateurs ressemblant aux premiers PC de marque IBM (ou Commodore PET), soit des grosses machines au look rétrofuturiste.

C’est cet ordinateur au style étrangement familier qu’Andrew_55c s’est mis en tête de reproduire, dans un format beaucoup plus compact. Ce dernier a publié sur Github le guide DIY permettant de réaliser son propre PC Lumon, et comme on peut s’en douter pour ce type de réalisations « bout d’ficelle »‘, le Raspberry Pi est de la partie ainsi que l’impression 3D (pour le châssis). Le résultat de cette belle bidouille est totalement épatant : tout y est, du design de la bécane à l’interface ésotérique composée d’une grille de chiffres.