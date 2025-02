Le succès donne des ailes au producteur et showrunner Ben Stiller : si l’on en croit des sources concordantes, la production de la troisième saison de Severance aurait démarré, les scénaristes de la série ayant même commencé à travailler dans une salle située à cet effet à Los Angeles. Bien qu’Apple n’ait pas encore officiellement annoncé le renouvellement de la série, le producteur exécutif et réalisateur Ben Stiller avait confirmé il y a peu que le travail sur la nouvelle saison avait déjà commencé. L’objectif serait de distribuer la saison 3 sur Apple TV+ sans attendre 3 ans après la saison 2 (comme cela a été le cas entre la première et la seconde saison).

La (très) longue production de la saison 2 a été causée par plusieurs facteurs, dont bien sûr les grèves des acteurs et des scénaristes d’Hollywood en 2023 ainsi que des réécritures profondes du scénario pour affiner les personnages et ainsi approfondir l’univers de la série. Apple resterait engagé à maintenir le haut niveau de qualité globale de la série, et ce malgré une baisse de ses budgets généraux. Chaque épisode de la saison 2 aurait avoisiné les 20 millions de dollars, faisant de Severance l’une des séries les plus coûteuses de tout le catalogue Apple TV+. Ces dépenses ne sont pas en pure perte : la saison 1 aurait généré plus de 200 millions de dollars en abonnements supplémentaires.